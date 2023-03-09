Anasayfa Video Galeriler Gündem Altınlar yastık altından çıktı, kasaya girdi Altınlar yastık altından çıktı, kasaya girdi 09 Mart 2023 Perşembe Saat: 12:05 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlar altınlarını kiralık kasalara koymaya başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6409a154089af443e067b7d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Abdi İpekçi suikastı faili Mehmet Ali Ağca ortaya çıktı Havalimanında unutulan 5 kamyon dolusu eşya satışa çıkarılacak Elektrikli motosikletşn pili bomba gibi patladı İstnabul'da Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara gözaltı İstanbul'da gece yarısı korkutan yangın! Köşk alevler içinde kaldı Depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı Ben Hızırım deyip üç üniversite bitirmiş vatandaşı dolandırdı Malatya'da 5 katlı bina çöktü Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi boşaltıldı