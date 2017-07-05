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  3. 05 Temmuz 2017 15:45

Altınok, tüm uçuşların güvenliği için inceleme yaptı

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, elektronik cihaz yasağının kalktığı havalimanında incelemelerde bulundu.

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Tehlikeye ramak kaldı
Tehlikeye ramak kaldı
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Çukurova Üniversitesinden 21 öğrenci elektrikli araba üretti
Çukurova Üniversitesinden 21 öğrenci elektrikli araba üretti
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Kuzey Kore, balistik füze denemesinin fotoğraflarını yayınladı
Kuzey Kore, balistik füze denemesinin fotoğraflarını yayınladı
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Engelli falcıdan gazetecilere terbiyenizi takının tepkisi
Engelli falcıdan gazetecilere terbiyenizi takının tepkisi
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Üçüncü kattan atlama anı kameralara yansıdı
Üçüncü kattan atlama anı kameralara yansıdı
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Adalet Yürüyüşüne saldırı son anda önlendi
Adalet Yürüyüşüne saldırı son anda önlendi