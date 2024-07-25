Anasayfa Video Galeriler Gündem Aman hanımlar dikkat... Bu saç modelleri kel bırakıyor Aman hanımlar dikkat... Bu saç modelleri kel bırakıyor 25 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 11:41 Güncelleme: 25 Temmuz 2024 Perşembe 11:41 Özellikle sıcak yaz günlerinde kadınlara rahatlık sağlayan atkuyruğu ve sıkı topuz modellerinin saç sağlığını olumsuz etkilediğini belirten uzmanlar "kel kalabilirsiniz" diyerek uyardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a20fcd53ac4ad9df037aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu nasıl bir unutkanlık seviyesi: 1,2 milyon TL'lik altınları unutup gittiler İstanbul Boğazı'nda gemi arızası Ağrı Dağı'na tırmanacaklar için yeni kurallar getirildi Minibüste ''hırsız'' kavgası: İki kadın birbirine girdi Sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgasında kıyamet koptu Kahraman imam kamerada: Camideki intihar girişimini böyle önledi İETT otobüsünde korku dolu anlar Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı En-Nesyri, İstanbul'a geldi Hem sağ hem sol eliyle aynı anda Atatürk resmi çizdi