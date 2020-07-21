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  3. 21 Temmuz 2020 15:00

Amasra'da çıkan hortum gemiyi teğet geçti

Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde oluşan su hortumu büyük panik yarattı. Su hortumu, denizde seyir halindeki kuru yük gemisini teğet geçti.

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