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  3. 28 Nisan 2017 19:50

Amasyada çarpışan 2 tırdaki hayvanlar yola savruldu

Amasya’da büyükbaş hayvan yüklü iki tırın çarpıştığı kazada zor anlar yaşandı. Tırda bulunan hayvanlar yola düştü. Polis, jandarma, karayolları ekipleri ve çevreden gelen vatandaşlar yardıma koştu.

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