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  3. 15 Haziran 2020 22:05

Amasya'da fabrika inşaatında göçük: 4 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir fabrika inşaatında meydana gelen göçük nedeniyle 4 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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