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  3. 12 Haziran 2017 23:15

Amasyada festival başladı

Amasya'da her yıl 12-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali başladı.

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Erdoğan: Taksimdeki Atatürk Kültür Merkezinin projesi bitti
Erdoğan: Taksimdeki Atatürk Kültür Merkezinin projesi bitti
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Viyanada toplandı
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SGKdan mükelleflere yapılandırma uyarısı
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Dünya yansa umurunda olmaz