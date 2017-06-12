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  3. 12 Haziran 2017 17:46

Amatör balıkçıların gözdesi Demirözü Barajı

Bayburt’un Demirözü ilçesinde bulunan Demirözü Barajı, amatör balıkçıların yüzünü güldürüyor. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilen amatör balıkçılar, soluğu barajın kıyısında alıyor.

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Egedeki 6.2lik deprem anından yeni görüntüler
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Denizliyi yılan bastı
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Depremde yaşanan panik anı kamerada
Depremde yaşanan panik anı kamerada
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Markette yaşanan deprem paniği kamerada
Markette yaşanan deprem paniği kamerada