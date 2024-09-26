Anasayfa Video Galeriler Gündem Amatör kulüpte lisans skandalı: Hüseyin diye aldılar ''Suriyeli'' Abdurrahman çıktı Amatör kulüpte lisans skandalı: Hüseyin diye aldılar ''Suriyeli'' Abdurrahman çıktı 26 Eylül 2024 Perşembe Saat: 17:40 Gaziantep Amatör Ligi'nde, Suriye uyruklu futbolcu Abdurrahman'ın Türk vatandaşı kuzeni "Hüseyin" kimliğiyle lisans çıkartarak oynatılması tespit edilince olanlar oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f5727463c791ea6c026603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: ''İleri teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştiriyoruz'' 4200 yıllık tarihi sarayın odaları gün yüzüne çıkarıldı İzmir'de orman yangını Münevver Karabulut davasında karar: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak Emlak ofisine silahlı saldırı: Kar maskeli saldırganlar kamerada Türkiye'nin gizli cenneti cehenneme döndü: Binlerce ölü balık bulundu Binlerce Lübnanlı, Suriye'ye göç ediyor İstanbul'da denizde kadın cesedi bulundu Kötü koku ortaya çıkardı: Apartmana giren ekiplerin ağzı açık kaldı