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  3. 22 Nisan 2017 22:15

Amatör maçta arbede: 1 polis yaralandı

Muş’ta Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselme maçında arbede yaşandı. Biber gazıyla müdahale edilen olayda bir polis yaralandı.

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