Ambulans alev aldı, hastayı alevler içinden kurtardı
06 Temmuz 2019 19:05
Ambulans alev aldı, hastayı alevler içinden kurtardı
Antalya’da hasta taşıyan ambulans çıkan yangın sonucu cayır cayır yandı. Hastayı alevler arasından çeken 3 sağlık personelinin ellerinde yanıklar olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.45 sırasında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 786 Sokak üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine sağlık sorunu yaşayan bir hastayı hastaneye götürmeye gelen 07 AGD 703 plakalı ambulanstaki 3...