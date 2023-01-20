Anasayfa Video Galeriler Gündem Ambulansın peşine takılan uyanıklar kamerada Ambulansın peşine takılan uyanıklar kamerada 20 Ocak 2023 Cuma Saat: 13:30 Güncelleme: 20 Ocak 2023 Cuma 13:30 İstanbul Şişli'de can kurtarmak adına saniyelerle yarışan ambulansın peşine takılan fırsatçı sürücüler, kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ca6d447b6e6c6b8f4cd693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili vekilin şikayet ettiği gazeteci gözaltına alındı Camide abdest alırken 170 bin lirasını çaldırdı Cinsel ilişki için gitti, başına gelmeyen kalmadı İstinat duvarı çöktü, 19 daire tahliye edildi Bu da merdiven altı meyhane! Gecekonduya giren ekipler şaşkına döndü AFAD ekipleri alarma geçti: 3 ilçeyi koku sardı Türkiye'den kahreden görüntü! Göl kayboldu! Antalya’da ''Sezer nine'' alarmı! Ortalığı birbirine kattı 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı termal kamerada