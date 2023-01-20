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Ambulansın peşine takılan uyanıklar kamerada

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İstanbul Şişli'de can kurtarmak adına saniyelerle yarışan ambulansın peşine takılan fırsatçı sürücüler, kameraya yansıdı.

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