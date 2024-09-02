Anasayfa Video Galeriler Gündem Amcası gözaltına alınmıştı... Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme Amcası gözaltına alınmıştı... Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme 02 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 12:20 Güncelleme: 02 Eylül 2024 Pazartesi 12:20 Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin'in gözaltına alınan amcası S.G., adliyeye sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d5837bd04e0d40bf0cf253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Altın Portakal'da kafalar karıştı: Bu yıl kaçıncı? Bu yola giren hiç bitmesin istiyor: Hayran bırakan manzara Antalya'da ''insan yüzlü'' balık oltaya takıldı İstanbul'da Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'na tekme tokat saldırı Polisleri taşıyan midibüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var PKK'nın mühimmat deposu böyle havaya uçuruldu İzmir'de dehşet gecesi: 2 kişiyi gasbederek öldürdü, 16 yaşındaki kızı ağır yaraladı Sınır kapısında bıçaklı kavga kamerada İstanbul'da okullar açıldı; trafik çilesi başladı