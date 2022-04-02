Anasayfa Video Galeriler Gündem Amedsporlu futbolculardan Fenerbahçelilere çirkin saldırı! Amedsporlu futbolculardan Fenerbahçelilere çirkin saldırı! 02 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 15:30 Amed SF - Fenerbahçe Kadın Futbol Süper Ligi maçında sahada istenmeyen olaylar yaşandı. Amedsporlu futbolcuların Fenerbahçeli futbolculara saldırdığı anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624841e22c502e57c839fc93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akılalmaz görüntü: Giysi kumbarasından önce elbiseler sonra... İstanbul'da sahte içki baskını: 4 bin lt içki ele geçirildi Ukrayna'da şaşırtan görüntü! Askerler ölüme böyle tekme attı İstanbul'da akıl almaz intihar Dün gece Ayasofya'da 88 yıl sonra bir ilk yaşandı Bursa'nın ciğerler 18 saat boyunca yandı İstanbul'da yangın! İtfaiye aracı alev topuna döndü Herkes bu görüntüyü konuşuyor: Ters yıldırım görenleri şoke etti Ersan Şen'den Cem Küçük'e canlı yayında soğuk duş: ''Oh oh çekiyordun, hadi çeksene yine!''