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Amedsporlu futbolculardan Fenerbahçelilere çirkin saldırı!

Amed SF - Fenerbahçe Kadın Futbol Süper Ligi maçında sahada istenmeyen olaylar yaşandı. Amedsporlu futbolcuların Fenerbahçeli futbolculara saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

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