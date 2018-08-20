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  3. 20 Ağustos 2018 18:25

Amerika Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayında 1 gözaltı

Ankara’da ABD Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.Amerika Birleşik Devletlerinin Ankara Büyükelçiliğine sabah saatlerinde ateş açıldı. Otomobilden açılan ateş sonucu 6 kurşundan 3’ü demir kapı ve cama isabet etti. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenik kameraları...

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