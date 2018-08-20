Amerika Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayında 1 gözaltı
20 Ağustos 2018 18:25
Amerika Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayında 1 gözaltı
Ankara’da ABD Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.Amerika Birleşik Devletlerinin Ankara Büyükelçiliğine sabah saatlerinde ateş açıldı. Otomobilden açılan ateş sonucu 6 kurşundan 3’ü demir kapı ve cama isabet etti. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenik kameraları...