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  4. Amerikalılar da saç ekimi için Türkiye'yi seçti! Akın akın geliyorlar

Amerikalılar da saç ekimi için Türkiye'yi seçti! Akın akın geliyorlar

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Türkiye'nin saç ekiminde dünyada başkent olduğunu belirten Dr. Mehmet Erdoğan, Amerika'dan gelen hasta sayısında da yüzde 150'lik artış olduğunu söyledi.

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