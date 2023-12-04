Amerikalılar da saç ekimi için Türkiye'yi seçti! Akın akın geliyorlar

Türkiye'nin saç ekiminde dünyada başkent olduğunu belirten Dr. Mehmet Erdoğan, Amerika'dan gelen hasta sayısında da yüzde 150'lik artış olduğunu söyledi.

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