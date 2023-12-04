Anasayfa Video Galeriler Gündem Amerikalılar da saç ekimi için Türkiye'yi seçti! Akın akın geliyorlar Amerikalılar da saç ekimi için Türkiye'yi seçti! Akın akın geliyorlar 04 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 12:15 Güncelleme: 04 Aralık 2023 Pazartesi 12:15 Türkiye'nin saç ekiminde dünyada başkent olduğunu belirten Dr. Mehmet Erdoğan, Amerika'dan gelen hasta sayısında da yüzde 150'lik artış olduğunu söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656d98c5cdd47f79430929bb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 hain daha hava harekatıyla öldürüldü İzmir'de 8 bin 200 yıllık keşif! PKK'nın dron sorumlusu etkisiz hale getirildi Marmara Denizi'nde kırmızı alarm! Uzman isim uyardı İstanbul'da iş yeri yangını! Alevler her yeri sardı Türkiye sınırında çatışma: ÖSO grupları birbirine savaş açtı SGK Uzmanı Özgür Erdursun canlı yayında depreme yakalandı Marmara'da 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde peş peşe 2 deprem İstanbul'da dedikodu kavgası! Sokak ringe döndü