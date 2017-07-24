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  3. 24 Temmuz 2017 17:45

Amerikan savaş gemileri boğazdan geçti

Amerikan Deniz Kuvvetlerine ait 71 borda numaralı Ticonderoga sınıfı kruvazör 'USS Hue City' ile 64 borda numaralı Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri 'USS Carney' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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Vicdansız hırsızlar arı kovanlarını çaldı
Vicdansız hırsızlar arı kovanlarını çaldı
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Depremde hasar gören minareler tehlike oluşturuyor
Depremde hasar gören minareler tehlike oluşturuyor
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Üsküdarda otobüs 10 araca çarptı: 11 yaralı
Üsküdarda otobüs 10 araca çarptı: 11 yaralı
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İstanbulda otomobil denize uçtu
İstanbulda otomobil denize uçtu
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Ayağına saplanan inşaat demiriyle hastaneye kaldırıldı
Ayağına saplanan inşaat demiriyle hastaneye kaldırıldı
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Çalıntı kasa boş tarlada bulundu
Çalıntı kasa boş tarlada bulundu
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