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  3. 14 Temmuz 2017 16:45

Amerikaya gitme hayaliyle Başkonsolosluk bahçesine atladı

Amerika’ya gitme hayaliyle Başkonsolosluk bahçesine atladı

Video Galeri
Öğrenciler kilometrede 1 kuruş yakan hibrit araç geliştirdi
Öğrenciler kilometrede 1 kuruş yakan hibrit araç geliştirdi
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Plajdaki vatandaşların oynuyor zannettiği gencin cesedi sahile vurdu
Plajdaki vatandaşların oynuyor zannettiği gencin cesedi sahile vurdu
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Emre Alkin, “Bu darbe başka bir ülkede yaşanmış olsa kesinlikle dağılırdı”
Emre Alkin, “Bu darbe başka bir ülkede yaşanmış olsa kesinlikle dağılırdı”
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Cumhurbaşkanı Erdoğandan 15 Temmuz şiiri
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 15 Temmuz şiiri
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Atatürk Havalimanına 15 Temmuz Destanı yazısı konuldu
Atatürk Havalimanına 15 Temmuz Destanı yazısı konuldu
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15 Temmuz şehitleri, Çamlıca Camiine asılan dev Türk bayrağıyla anıldı
15 Temmuz şehitleri, Çamlıca Camiine asılan dev Türk bayrağıyla anıldı