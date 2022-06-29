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  4. Amerika’ya yerleşen oyuncu Erdem Baş'ın bu paylaşımı olay oldu

Amerika’ya yerleşen oyuncu Erdem Baş'ın bu paylaşımı olay oldu

Oyuncu Erdem Baş, Amerika'ya yerleştikten sonra Youtube kanalından bu sefer de dikkat çeken bir "gen testi" paylaşımı yaptı.

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