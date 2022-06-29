Anasayfa Video Galeriler Gündem Amerika’ya yerleşen oyuncu Erdem Baş'ın bu paylaşımı olay oldu Amerika’ya yerleşen oyuncu Erdem Baş'ın bu paylaşımı olay oldu 29 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 13:35 Oyuncu Erdem Baş, Amerika'ya yerleştikten sonra Youtube kanalından bu sefer de dikkat çeken bir "gen testi" paylaşımı yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bc2b0d477f237888785f77" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'yi vurma anının yeni görüntüsü TEM'de korkunç kaza, 11 araç birbirine girdi İYİ Partili isim Erdoğan'ın ''maaş'' hamlesi sonrası milletvekillerini ''şov''a davet etti Ayşegül'ü istismar edip katleden yabancı uyruklu caninin ifadesi kan dondurdu NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı Canlı yayında ''Sayın Öcalan'' skandalı Sel gitti, çamuru kaldı... Yeşil Bartın çamura bulandı Tamire gönderilen kanepede öyle bir şey unuttular ki... Annesine küfür eden kişinin kapısına silahla dayandı