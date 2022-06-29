Amerika’ya yerleşen oyuncu Erdem Baş'ın bu paylaşımı olay oldu

Oyuncu Erdem Baş, Amerika'ya yerleştikten sonra Youtube kanalından bu sefer de dikkat çeken bir "gen testi" paylaşımı yaptı.

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