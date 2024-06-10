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Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu

Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

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