Anasayfa Video Galeriler Gündem Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 00:45 Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6666227a591049f60104c467" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi Şanlıurfa'da 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı TİGEM arazisinde büyük yangın Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'den dans şov Antalya'da ''Damper Beach'' sezonu açıldı İstanbul Havalimanı üstünde alarm verdiren cisim Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler Bir deri bir kemik Berrak Tüzünataç...