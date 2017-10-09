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  3. 09 Ekim 2017 22:30

Ampute Milliler tarih yazdı

EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Türkiye, şampiyon oldu

Bilgin Pro
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D-100 karayolunda tır kaza yaptı trafik kilitlendi
D-100 karayolunda tır kaza yaptı trafik kilitlendi
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Milli Takım grubunu 4. tamamladı
Milli Takım grubunu 4. tamamladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şampiyonlara tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şampiyonlara tebrik telefonu
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Kaliforniya’da alarm: Binlerce kişi tahliye edildi
Kaliforniya’da alarm: Binlerce kişi tahliye edildi
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Berber koltuğunda kanlı infaz
Berber koltuğunda kanlı infaz
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Şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı’nı kutladı
Şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı’nı kutladı
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