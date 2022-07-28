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  4. Amsterdam değil Ağrı! 30 bin kişinin katıldığı müzik festivalinden renkli görüntüler

Amsterdam değil Ağrı! 30 bin kişinin katıldığı müzik festivalinden renkli görüntüler

Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Doğubayazıt Stadyumu'nda düzenlenen müzik festivali renkli görüntülere sahne oldu.

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