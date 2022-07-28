Anasayfa Video Galeriler Gündem Amsterdam değil Ağrı! 30 bin kişinin katıldığı müzik festivalinden renkli görüntüler Amsterdam değil Ağrı! 30 bin kişinin katıldığı müzik festivalinden renkli görüntüler 28 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 09:45 Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Doğubayazıt Stadyumu'nda düzenlenen müzik festivali renkli görüntülere sahne oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e230865d10966e5e498763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Irak'ta Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı İstanbul'da havuz patladı, okul bahçesi göle döndü HDP İl Başkanının da aralarında olduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı Plajda dehşet! Saldıran köpekbalığı değil! Neyin saldırdığını görünce şok oldular 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! Cinayetin sebebi şoke etti AK Partili il başkanına askeri tören Fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı 15 Temmuz'un kayıp silahlarıyla ilgili korkutan iddia Sınırdaki kaçak Türklerin görüntüleri olay oldu