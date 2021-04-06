Anasayfa Video Galeriler Gündem Anadolu Ajansı Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı Anadolu Ajansı Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı 06 Nisan 2021 Salı Saat: 19:05 Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" başlıklı kitabı hazırladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606c86dc25eaa0723e3df013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşini bırakıp köyüne sera kurdu! 4 ülkeye ihraç ediyor İstanbul'da ''şifreli'' kumarhaneye baskın! Kötü koku vahşeti ortaya çıkardı Sosyal medyadaki ''kurtlu maske'' iddialarına yanıt geldi İstanbul'da seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı ''Yarasa kız'' çetesinin görüntüleri ortaya çıktı İstanbul trafiğinde ''minibüslü'' maganda kamerada! O ilde vakalar bir türlü azalmıyor! Tam kapanma önerisi geldi FETÖ'nün tepe yönetimiyle bağlantılı 15 kişiye gözaltı!