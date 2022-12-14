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  4. Anadolu Efes-Baskonia maçında İmamoğlu'na dev destek

Anadolu Efes-Baskonia maçında İmamoğlu'na dev destek

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes-Baskonia maçında seyircilerin tezahüratıyla karşılandı.

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