Anasayfa Video Galeriler Gündem Anadolu Efes-Baskonia maçında İmamoğlu'na dev destek Anadolu Efes-Baskonia maçında İmamoğlu'na dev destek 14 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 21:30 Güncelleme: 14 Aralık 2022 Çarşamba 21:30 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes-Baskonia maçında seyircilerin tezahüratıyla karşılandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639a163f12aae621d56a0aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yandaş medyadan İmamoğlu'na 2023 sansürü Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de resti çekti. Her şey çok güzel olacak! Çocukların gözü önünde kurşun yağdırdı Ahmet Kaya AKM’de anıldı Kılıçdaroğlu: ''Beraat dışında verilecek her karar saray kumpasıdır'' Bayraktar Kızılelma ilk kez göklerde! İmamoğlu çağrı yaptı, İstanbullular Saraçhane'ye akın etti Canlı yayında gergin anlar! Seren Serengil'in çenesi kilitlendi Borcunu ödemeyen belediyenin elektriği kesildi