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  3. 29 Aralık 2017 22:50

Anadolu Efes rahat kazandı

THY Euroleague’in 15. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Alman ekibi Brose Basket Bamberg’i 69-58’lik skorla mağlup etti.KÜNYESalon: Sinan ErdemHakemler: Garcia Gonzalez xx, Juan Carlos xx, Olegs Latisevs xxAnadolu Efes: Mccollum xxx 19, Brown xxx 21, Birkan x, Motum xx 12, Adams x, Stimac xx 2...

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