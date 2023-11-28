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  4. Anadolu parsı yeniden ortaya çıktı! Fotokapana yakalandı

Anadolu parsı yeniden ortaya çıktı! Fotokapana yakalandı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nesli tehlikede olan Anadolu parsının yeni görüntülerini paylaştı.

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