Anasayfa Video Galeriler Gündem Anadolu parsı yeniden ortaya çıktı! Fotokapana yakalandı Anadolu parsı yeniden ortaya çıktı! Fotokapana yakalandı 28 Kasım 2023 Salı Saat: 11:16 Güncelleme: 28 Kasım 2023 Salı 11:16 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nesli tehlikede olan Anadolu parsının yeni görüntülerini paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6565a1c124421a4f0f02c723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk astrofotoğrafçının çektiği bu Güneş fotoğrafı tüm Dünya'yı büyüledi İlkokulda şoke eden olay! 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp fırlattı Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına satıyor 2 terörist daha etkisiz hale getirildi İranlı turistler yılbaşı için Türkiye'yi seçti: Otellerde yer kalmadı Sosyal medyanın güzel fenomeni tacizcisini böyle ifşa etti Çantasından GPS cihazı çıkan Semih Kaya ifadesinde her şeyi anlattı İstanbul'da iş yerinde korkutan yangın Gün ağarırken beliren dolunay mest etti