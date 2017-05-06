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  3. 06 Mayıs 2017 20:50

Anadolu yakasında dolu etkili oldu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Anadolu yakasında yerini doluya bıraktı. Dolu nedeniyle arabaların üzeri beyaza büründü.

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Acı haber şehit ailesine ulaştı
Acı haber şehit ailesine ulaştı
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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
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Hostesler havada, 'lorke lorke' türküsü ile halay çekti
Hostesler havada, 'lorke lorke' türküsü ile halay çekti
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Unutulan Osmanlı gelenekleri Kâğıthane’de yaşatıldı
Unutulan Osmanlı gelenekleri Kâğıthane’de yaşatıldı
Video Galeri
İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu
İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu
Video Galeri
İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu
İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu