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  3. 04 Mayıs 2017 15:15

Anadolu Yıldızı-2017 nefes kesti

Dün Ege Denizi’nin uluslararası sularında başlayan Anadolu Yıldızı-2017 Müşterek Arama Kurtarma tatbikatı, 12 ülkeden 20 yabancı gözlemcinin katılımıyla İzmir Menemen Dumanlı Dağ mevkiinde devam etti.

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