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  3. 08 Mayıs 2019 13:41

Anadolu Yıldızı-2019 Tatbikatı başladı

Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi'nin uluslararası sularında başladı. Tatbikatın yapıldığı anlarda, Menderes ilçesi açıklarında lastik botla denize açılan 8’i çocuk 40 kaçak göçmen de yakalandı.

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