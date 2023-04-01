için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar kamerada

Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar kamerada

Sivas’ın Divriği ilçesinde bir şahıs 243 metre yüksekliğiyle İç Anadolu Bölgesi'nin en yükseği olan cam seyir terasından atlayarak intihar etti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
''Erdoğan kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla çalıştım''
Aile boyu katliamın altından borç çıktı!
Selçuk Bayraktar paylaştı, Türkiye'nin yeni milli gururu ortaya çıktı
İstanbul'da vahşet! Bıçakladı, kızgın yağ döküp intihar etti
Akşener'den AK Partili Başkana söylediği bu sözler olay oldu
Konserde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bir ülkeyi kum fırtınası vurdu: Göz gözü görmüyor
Günün en korkunç haberi: Evde 6 ceset bulundu
Konutta işler tersine döndü! O evlerin satılması zorlaştı