Anasayfa Video Galeriler Gündem Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar kamerada Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar kamerada 01 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 09:30 Sivas’ın Divriği ilçesinde bir şahıs 243 metre yüksekliğiyle İç Anadolu Bölgesi'nin en yükseği olan cam seyir terasından atlayarak intihar etti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6427cf8008d84a24d970aa07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Erdoğan kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla çalıştım'' Aile boyu katliamın altından borç çıktı! Selçuk Bayraktar paylaştı, Türkiye'nin yeni milli gururu ortaya çıktı İstanbul'da vahşet! Bıçakladı, kızgın yağ döküp intihar etti Akşener'den AK Partili Başkana söylediği bu sözler olay oldu Konserde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var Bir ülkeyi kum fırtınası vurdu: Göz gözü görmüyor Günün en korkunç haberi: Evde 6 ceset bulundu Konutta işler tersine döndü! O evlerin satılması zorlaştı