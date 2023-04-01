Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar kamerada

Sivas’ın Divriği ilçesinde bir şahıs 243 metre yüksekliğiyle İç Anadolu Bölgesi'nin en yükseği olan cam seyir terasından atlayarak intihar etti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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