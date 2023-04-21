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Anadolu'nun sırrı burada gizli

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Anadolu'da yaşayan ilk kavme ait olduğu söylenen tapınak birçok rivayete konu olurken, turizme kazandırılmayı bekliyor.

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