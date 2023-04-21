Anasayfa Video Galeriler Gündem Anadolu'nun sırrı burada gizli Anadolu'nun sırrı burada gizli 21 Nisan 2023 Cuma Saat: 17:45 Güncelleme: 21 Nisan 2023 Cuma 17:45 Anadolu'da yaşayan ilk kavme ait olduğu söylenen tapınak birçok rivayete konu olurken, turizme kazandırılmayı bekliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6442a18b4c26e329d2719937" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabus gibi kaza kamerada: 12 araç birbirine girdi! Rusya yanlışlıkla kendini bombaladı Hızlı ve Öfkeli 10 filminin Türkçe alt yazılı fragmanı Hızlı ve Öfkeli 10 filminin Türkçe dublajlı fragmanı İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu Adana'da sağanak ve dolu; yollar göle döndü Bir km'lik bayramlaşma kuyruğu kamerada Diyarbakır’da oluşan hortum kamerada AK Partili esnaftan AK Parti'ye ''Mansur Yavaş'' yanıtı