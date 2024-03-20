Anahtar teslim töreninde ilginç anlar: Depremzede ''görmedik'' dedi, Bakan müdahale etti
Anahtar teslim töreninde ilginç anlar: Depremzede ''görmedik'' dedi, Bakan müdahale etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayın bağlantısıyla katıldığı Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde, Erdoğan'ın "dairenizi gördünüz mü" sorusuna "şu an görmedik" yanıtını veren depremzede ailenin AK Partili Vahit Kirişçi'nin "uyarısıyla" "burayı gördük, çok güzel. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dediği anlar törene damgasını vurdu.