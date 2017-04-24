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  3. 24 Nisan 2017 11:20

Anaokulu öğrencilerinden dikkat çeken 23 Nisan gösterisi

KAYSERİ’de olumsuz hava koşulları nedeniyle açık havada yapılması planlanan 23 Nisan kutlamaları, salona alındı.

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