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  3. 13 Eylül 2018 23:55

Aniden bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi

Tekirdağ’da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul-Çanakkale yolunda da aksamalar yaşandı. Meteorolojinin uyarılarından sonra Malkara ilçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar dereye döndü. Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Zaman zaman şiddetini...

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