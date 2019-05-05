Aniden çöken o binanın içi vahameti gözler önüne serdi
05 Mayıs 2019 11:20
Aniden çöken o binanın içi vahameti gözler önüne serdi
Fatih’te gece saatlerinde 3 tabanı aniden çöken binanın içerisi görüntülendi. Mühürlenen binadaki çökmenin nedeni araştırılırken, ortaya çıkan görüntü görenler hayrete düşürdü. Olay, gece saatlerinde Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi Bestekar Süreyya Bey Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın giriş katı bilinmeyen bir...