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Animasyon filmi değil, gerçek! Hem de Türkiye'de görüntülendi

Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde bu yıl doğan 5 bin sevimli kuzunun anneleriyle buluştuğu beslenme saatinin görüntüleri yürekleri ısıttı.

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