Anasayfa Video Galeriler Gündem Animasyon filmi değil, gerçek! Hem de Türkiye'de görüntülendi Animasyon filmi değil, gerçek! Hem de Türkiye'de görüntülendi 01 Nisan 2022 Cuma Saat: 12:25 Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde bu yıl doğan 5 bin sevimli kuzunun anneleriyle buluştuğu beslenme saatinin görüntüleri yürekleri ısıttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6246c50fd1323c226f6e0647" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da asker uğurlamak isterken trafiği birbirine kattılar Yanarak ölmüştü... Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza kamerada! Çok nadir görülen ''ters yıldırım'' kameraya yansıdı Markette akılalmaz olay! Bir anda soyunmaya başladı Tanju Özcan Suriyelileri geri göndermek için planını açıkladı Güvenlik kamerasında gece yarısı sürprizi Beren Saat: Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan... Zafer Partisi lideri Özdağ'dan canlı yayına damga vuran çıkış Bir ilimiz gece yarısı kabusu yaşadı! Peş peşe patlamalarla ortalık savaş alanına döndü