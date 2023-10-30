Anasayfa Video Galeriler Gündem Anıtkabir'de 100. yıla yakışır rekor! Yüzbinler akın etti Anıtkabir'de 100. yıla yakışır rekor! Yüzbinler akın etti 30 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 15:25 Güncelleme: 30 Ekim 2023 Pazartesi 15:25 Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılında Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru kırıldığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653fa0d2d345d6354228b163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM otoyolunda faciadan dönüldü! Korkunç kaza kamerada Atanamayıp, iş bulamayınca ''diplomalı hıyarcı'' oldu Sazan sarmalı dolandırıcıları kameralara böyle yakalandı Mehmetçik tacizci Yunan askerlerini böyle kovaladı İsrail hem Lübnan'ı hem Suriye'yi vurdu Husumetlisi sanıp vurduğu kişi başkası çıktı Ünlü şarkıcı eşini aldattı mı ? Dudak dudağa görüntüler olay oldu İstanbul'un burnunun dibinde su ararken gaz buldular Türkiye'nin yeşil cenneti cehenneme döndü...