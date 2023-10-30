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  4. Anıtkabir'de 100. yıla yakışır rekor! Yüzbinler akın etti

Anıtkabir'de 100. yıla yakışır rekor! Yüzbinler akın etti

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Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılında Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru kırıldığını açıkladı.

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