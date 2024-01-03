Anasayfa Video Galeriler Gündem Anıtkabir'de 'şeriat' sloganına tutuklama Anıtkabir'de 'şeriat' sloganına tutuklama 03 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 07:50 Güncelleme: 03 Ocak 2024 Çarşamba 07:50 Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'de "şeriat gelecek, lanet olsun Cumhuriyet'e" sloganları atan zanlı tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6594e79d95d9ad54d00e00d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi zehirlendi Şarjda bırakılan telefon faciaya neden oluyordu GTA'dan bölüm değil gerçek: İstanbul'da akıl almaz saldırı! Cemaatin öğrenci yurdunda çocuklara dayak kamerada! Sergen Yalçın'ın Antalyaspor antrenmanındaki bu sözleri gündem oldu İstanbul'daki intihar girişiminin altından mide bulandıran iddialar çıktı Hablemitoğlu suikastı şüphelisine ikinci gözaltı Türkiye'de İsrail için casusluk yapan 33 kişi yakalandı Deprem Uyarı Sistemi 7.6'lık depremi önceden haber verdi