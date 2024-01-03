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Anıtkabir'de 'şeriat' sloganına tutuklama

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Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'de "şeriat gelecek, lanet olsun Cumhuriyet'e" sloganları atan zanlı tutuklandı.

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