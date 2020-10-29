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  3. 29 Ekim 2020 14:40

Anıtkabir'de tepki çeken ''seni seviyoruz reis'' sloganı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiği sırada bir grup Erdoğan’ı alkışlarken bir kişinin “Seni seviyoruz reis” diye bağırması dikkat çekti.

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