Anasayfa Video Galeriler Gündem Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganları Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganları 30 Ağustos 2024 Cuma Saat: 13:16 Güncelleme: 30 Ağustos 2024 Cuma 13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne yürüdüğü sırada küçük bir grup ''Erdoğan'' sloganı attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d19bead902ac65de09d523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metrobüs kazasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi Erdoğan ve devlet erkanı Ata'nın huzurunda Adana'da vahşet: Karısını parke taşı ile öldürdü İstanbul'da bıçaklı, kemerli kavga: Dehşet anları kamerada İstanbul'u kana bulayacaktı: DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu evinde ölü bulundu İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada Otobüs şoförüne ''far'' dayağı kamerada 23 ilde ''Gürz'' operasyonu: Onlarca DEAŞ'lı yakalandı