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Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganları

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne yürüdüğü sırada küçük bir grup ''Erdoğan'' sloganı attı.

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