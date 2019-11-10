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  3. 10 Kasım 2019 14:30

Anıtkabir'deki törende ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümünde Anıtkabir'de yapılan törende bir grup "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atıt.

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