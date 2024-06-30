Anasayfa Video Galeriler Gündem Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı 30 Haziran 2024 Pazar Saat: 18:01 Bursa'da makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6681734fe9c9345f880e0833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de facia böyle geldi: Patlama anı kamerada TRT Spor'da skandal canlı yayın kazası İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti İsmail Küçükkaya'yı yıkan haber: Annesi denizde boğuldu İstanbul'un barajlarından kötü haber Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü Havalimanında gergin anlar: Yolcular firmanın ofisini bastı 36 bin kişiye ''hayal'' satarak 10 milyar TL çarptılar