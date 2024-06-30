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  4. Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı

Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı

Bursa'da makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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