Anasayfa Video Galeriler Gündem ANKA-3 mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi ANKA-3 mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi 01 Eylül 2024 Pazar Saat: 22:00 Güncelleme: 01 Eylül 2024 Pazar 22:00 Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA-3'ün ilk mühimmatlı uçuşunu tamamladığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d4b9e083d2e70d16067e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otogarda ''okula dönüş'' yoğunluğu Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borcunu açıkladı Sağanak yolları göle çevirdi; tramvay durdu Hadise ağır çekim kalça dansını paylaştı, sosyal medya yıkıldı AB mi, Şanghay mı? Erdoğan tartışmalara noktayı koydu Ankara'da vahşet: Yavru köpeği dirgenle öldürdü Şanlıurfa'da ''kayıp isot ve patlıcan'' kavgası Marmaris'te kaybolan kadının cansız bedeni bulundu Teğmenlerin mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı