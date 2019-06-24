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  3. 24 Haziran 2019 13:00

ANKA: ''Türk medyasına yeni soluk''

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile yeniden medya arenasına dönen ANKA Haber Ajansı "Anka'nın Hikayesi Belgeseli'ni yayınladı.

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