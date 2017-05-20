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  3. 20 Mayıs 2017 16:15

Ankara Adliyesi önünde yangın paniği

ANKARA Adliyesi önünde bir iş makinesi, kazı yaparken, doğalgaz borusunu patlattı. Patlamanın ardından alev alan iş makinesine itfaiye ekipleri müdahale etti.

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