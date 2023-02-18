  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. ankara-afad_baskani_sezer_40_bin_642_kisi_hayatini_kaybetti

ankara-afad_baskani_sezer_40_bin_642_kisi_hayatini_kaybetti

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi
Bakan Koca yaralı depremzede sayısını açıkladı
Bir siz eksiktiniz! Şimdi de sigorta firmaları ''fırsatçılığa'' başladı
Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınıyor
Sözcü TV test yayınına başladı
İmamoğlu'ndan İstanbullulara hayati çağrı
296'ncı saatte 3 mucize! Biri çocuk 3 kişi daha kurtarıldı
Alanya'da dağdan kopup yuvarlanan kayalar, korku saçtı