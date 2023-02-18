Anasayfa Video Galeriler Gündem ankara-afad_baskani_sezer_40_bin_642_kisi_hayatini_kaybetti ankara-afad_baskani_sezer_40_bin_642_kisi_hayatini_kaybetti 18 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 17:55 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f0e6d7b2448e14b749ca63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi Bakan Koca yaralı depremzede sayısını açıkladı Bir siz eksiktiniz! Şimdi de sigorta firmaları ''fırsatçılığa'' başladı Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınıyor Sözcü TV test yayınına başladı İmamoğlu'ndan İstanbullulara hayati çağrı 296'ncı saatte 3 mucize! Biri çocuk 3 kişi daha kurtarıldı Alanya'da dağdan kopup yuvarlanan kayalar, korku saçtı