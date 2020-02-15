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  3. 15 Şubat 2020 17:35

''Ankara beni bulsun'' demişti; Ankara onu buldu!

Sosyal medyada "Ankara beni bulsun" videosuyla tanınan Mersinli Cihangir'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kimlik kartı düzenlendi.

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