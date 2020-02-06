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  3. 06 Şubat 2020 11:00

Ankara beyaza büründü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara'da kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

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İşte kule ile pilotlar arasında geçen rüzgar diyaloğu
İşte kule ile pilotlar arasında geçen rüzgar diyaloğu
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Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazı böyle görüntülendi
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazı böyle görüntülendi
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı
Video Galeri
Eski savaş pilotu hükümeti eleştirince CNN Türk'ten sansürü yedi!
Eski savaş pilotu hükümeti eleştirince CNN Türk'ten sansürü yedi!
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Sabiha Gökçen'deki yolcu uçağı kazasının ardından utandıran video!
Sabiha Gökçen'deki yolcu uçağı kazasının ardından utandıran video!
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Müge Anlı'da bir dolandırıcılık hikayesi daha !
Müge Anlı'da bir dolandırıcılık hikayesi daha !
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