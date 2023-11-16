Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bağımlılıkla Mücadele Paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bağımlılıkla Mücadele Paneli 16 Kasım 2023 Perşembe Saat: 10:25 Güncelleme: 16 Kasım 2023 Perşembe 10:25 Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘Sağlığın Değerini Biliyoruz’ sloganıyla düzenlenen ‘Bağımlılıkla Mücadele Paneli’ne ev sahipliği yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6555c3fa60595ed3f70945c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nihal ve Bahar Candan'ın ifadeleri ortaya çıktı ABD ile Çin arasında tarihi görüşme: Biden ile Xi biraraya geldi AVM'de faciadan dönüldü: Çocuklar ölümden döndü Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 36 ölü, 19 yaralı Hırsızlık girişimi kanlı gitti: 1 ölü Bakan Yerlikaya duyurdu; bir çete daha çökertildi İstanbul trafiğinde dev operasyon! Ele geçirilenler şoke etti İstanbul'da bisikletli kadını taciz eden kişi tutuklandı İstanbul'da çocukların kavgasında babalar karışınca, silahlar konuştu