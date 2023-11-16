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  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bağımlılıkla Mücadele Paneli

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bağımlılıkla Mücadele Paneli

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘Sağlığın Değerini Biliyoruz’ sloganıyla düzenlenen ‘Bağımlılıkla Mücadele Paneli’ne ev sahipliği yaptı.

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