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  3. 30 Ağustos 2019 00:32

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çok özel 30 Ağustos videosu

Ankara Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hazırladığı bir video ile kutladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seslendirdiği video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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